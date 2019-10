Auto vliegt in brand op A28 tussen Meppel en Zwolle

Staphor­ster coureur Danny van der Sluis bezorgt wegrace­team START Nieuwleu­sen eerste kampioen­schap

13 oktober Danny van der Sluis is op het TT-circuit van Assen kampioen geworden in de SuperCup 1000, het Nederlands kampioenschap voor 'superbikes'. Het is de eerste titel in het 21-jarig bestaan van het wegraceteam van de ‘Stichting Aankomend Race Talent’ uit Nieuwleusen, kortweg START, dat jonge motorsporters begeleidt en financieel ondersteunt in de OW Cup (Open Wegrace Cup).