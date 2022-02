Automobilist (21) is rijbewijs kwijt na snelheidsstunt op beruchte weg bij Staphorst

De jongeman scheurde met een tempo van 115 kilometer per uur over de Conradsweg tussen Staphorst/Rouveen en Zwartsluis. De maximale snelheid ligt daar op 60. Een nieuw raceavontuur zit er voorlopig niet in, want deze overtreding kostte de bestuurder zijn rijbewijs.

Beruchte weg

De Conradsweg is berucht vanwege de vele snelheidsovertreders. Twee jaar geleden werd de maximaal toegestane snelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur, omdat de toenmalige grens van 80 kilometer per uur vaak werd overschreden.

,,Het is een typische 60-weg, die ook zo is ingericht”, lichtte de politie al eerder toe. ,,De weg is smal en er is weinig ruimte om op hoge snelheid tegenliggers veilig te passeren.” Zeker voor fietsers is het erg gevaarlijk als het autoverkeer zich niet aan de maximumsnelheid houdt.

Volledig scherm Conradsweg tussen Staphorst/Rouveen en Zwartsluis. © Google Maps / De Stentor

Met de snelheidsverlaging van september 2020 zijn de problemen nog niet verdwenen. Geregeld maken weggebruikers melding van de onveilige situatie op de Conradsweg, die inmiddels tot ‘klachtlocatie’ is bestempeld.

Het is daarom niet de eerste keer dat agenten de weg extra in de gaten houden: in november deelde de politie er zes flinke boetes uit en een maand later werden in vier dagen tijd elf snelheidsduivels op de bon geslingerd en drie rijbewijzen ingenomen.