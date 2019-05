Ballonvaart voor zieke kinderen bij Balloonfair Staphorst

Sluziger voet­balicoon Wiebe Hoen (86) overleden

13:12 Op 86-jarige leeftijd is voormalig voetbaltrainer Wiebe Hoen uit Zwartsluis overleden. Met hem verliest de voetbalwereld een bevlogen trainer, die tot op hoge leeftijd – ver in de 70 - op het veld stond. Hoen, sinds enkele jaren weduwnaar en vader van twee zonen en twee dochters, was erelid van DESZ uit Zwartsluis.