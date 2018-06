Ballonvaren boven Staphorst op vrijdag de dertiende

Het maximale aantal van 35 heteluchtballonnen stijgt op van het manegeterrein aan Jan Arendsland. In totaal is er plek voor 200 passagiers.

Al twee keer eerder was er een ballonfestival in Rouveen, het zogeheten Ballon Feest Rouveen. Dat was vorig jaar en het jaar daarvoor. Toen in de Munnikenweek, nu is het losgekoppeld. De nieuwe Stichting Activiteiten Staphorst (SAS) neemt het varen van de ballonnen over als een op zichzelf staand evenement.