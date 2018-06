Bedreiging, intimidatie en bewaking huizen van bestuurders in Staphorst

De afgelopen weken hebben de wethouders Bart Jaspers Faijer en Sytse de Jong in hun afscheidsredes aangegeven dat ze in hun tijd in Staphorst bedreigd zijn. Ook gaven beide wethouders aan dat hun woningen soms zelfs bewaakt moesten worden.

Behoedzamer

Hoe zit dat bij Theo Segers, die nu bijna drie jaar burgemeester van Staphorst is? Segers herkent het verhaal van de scheidende wethouders. ,,Ik ben van een wat naïeve bestuurder behoedzamer en alerter worden. Als ik 's avonds na de raadsvergadering alleen naar huis loop, kijk ik toch even om mij heen of de kust veilig is en als er 's avonds een auto stopt voor het huis kijk je toch wat anders op. Dat had ik vroeger nooit."

Net als bij de wethouders stond ook bij Segers al eens 24 uur een bewakingsauto voor de deur. ,,Als de politie aangeeft dat het zeer verstandig is om dat te doen, dan doe je dat. Dat heeft vooral een grote impact op mijn gezin. Burgemeester zijn is een prachtige baan, het zijn incidenten, maar ik loop niet meer met een frank en vrij gemoed naar huis 's avonds. Ik ben alerter. Helaas. We kunnen er niet zoveel aan doen, maar we kunnen het er wel over hebben en dat moet ook."

Angst

Nu is Staphorst echt geen maffiagemeenschap. Dit soort dingen gebeuren overal. ,,Ik heb veel contact met andere burgemeesters in de regio", zegt Segers. ,,Een collega moest al eens onder politiebewaking naar huis worden gebracht en tegen een ander zeiden ze: we weten waar je kinderen op school zitten. Vooral dat laatste raakte mij enorm. Kijk, ik snap dat mensen soms boos en teleurgesteld zijn en zelfs nog dat ze tegen je uitvaren. Emotie mag, agressie mag nooit. Ook ambtenaren maken dat mee. Ik ken voorbeelden van medewerkers die geen aangifte durfden te doen. Uit angst."

Oud-burgemeester Joop Alssema van Staphorst (2002-2015) moest ook een paar keer de politie inschakelen wegens een dreigende situatie. ,,Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ik heb altijd met eer en geweten mijn werk gedaan, niet voor mijzelf, maar voor de gemeenschap. Ik heb een stuk naïviteit behouden. Ik laat mij niet intimideren."

Agressie