Bedrijventerrein De Esch IV in Staphorst zit bij de start van de aanleg al helemaal vol

Holocaust Namenmonu­ment krijgt alsnog een financiële bijdrage van gemeente Staphorst

Het niet in de vergetelheid raken van de slachtoffers uit de gemeente Staphorst is voor het gemeentebestuur reden geweest om alsnog 1500 euro te doneren aan het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Enkele jaren geleden werd een verzoek om een bijdrage afgewezen, waar Steenwijkerland en Zwartewaterland en nog tientallen andere gemeenten in ons land wel hun financiële steun betuigden.

27 januari