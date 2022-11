Beelden relschoppers sinterklaasintocht Staphorst herkenbaar getoond: één persoon al eerder herkend

Op basis van tips is de identiteit van één relschopper die over de scheef ging tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst bij de politie bekend. Van de overige drie mannen werden vanavond in het programma Opsporing Verzocht herkenbare beelden getoond.

,,Wij gaan zo mensen laten zien die doen alsof ze pieten zijn. Maar het zijn geen echte pieten, want echte pieten doen alleen aardige dingen.” Voor de zekerheid waarschuwt Anniko van Santen mogelijke jeugdige kijkers van Opsporing Verzocht. Het programma bracht vanavond drie mannen herkenbaar in beeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden tijdens de sinterklaasintocht vorige week zaterdag in Staphorst.

Kick Out Zwarte Piet had aangekondigd om tijdens de intocht te demonstreren. Die demonstratie werd op het laatste moment afgeblazen omdat tegenstanders van KOZP zich tegen de demonstranten keerden. Daar speelde het viertal, van wie drie verkleed als Zwarte Piet, een rol bij. Zij waren betrokken bij de bedreiging en intimidatie van de inzittenden van twee auto’s. In deze auto’s, die onder aan de afrit van de A28 bij Staphorst werden belaagd, zaten demonstranten en waarnemers van Amnesty International. De inzittenden werden met eieren bekogeld en er zijn spullen uit de auto getrokken. Ook zijn de auto’s heen en weer geschud en vernield.

Herkenbaar

De geblurde beelden van de mannen werden donderdag getoond in het het tv-programma Onder de loep van RTV Oost. Het viertal had tot dinsdagochtend 09.00 uur om zich te melden bij de politie. Niemand gaf gehoor aan die oproep. Op basis van tips werd wel één van de verdachten herkend, zo meldt politiewoordvoerder Sven Strijbosch in de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond.

Van de overige drie werden de beelden herkenbaar getoond. De beelden zijn ook op de website van het programma geplaatst.