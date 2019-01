Begeleid wonen op Levensboomlocatie in Rouveen

Bewoners Staphorst: ‘windmolen­park gevaar voor de omgeving’

15 januari De windmolenproblematiek in Staphorst, en met name in het gebied de Lommert, houdt de gemoederen flink bezig. Klip en klaar maken bewoners in het beoogde plaatsingsgebied, verenigd in comité Behoud de Lommert, in een brief aan burgemeester Theo Segers, wethouder Alwin Mussche en de fractievoorzitters in de gemeenteraad hun misnoegen kenbaar over de gang van zaken. En het in hun ogen wegwuiven van bezwaren van het ministerie van Defensie.