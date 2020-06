Bejaarde buurman uit Staphorst heeft ‘kogels en vergunning’ maar wijst naar zijn piemel: vrijspraak

De voormalige buurman in Staphorst van een 86-jarige man voelde zich bedreigd toen hij te horen kreeg ‘Ik heb kogels en ik heb een vergunning.’ Maar de rechter in Zwolle hield het op een ‘kwinkslag’, omdat de bejaarde daarbij naar zijn geslachtsdeel had gewezen.

Het dossier bood verder onvoldoende bewijs, zodat er een vrijspraak volgde.

De beide buurmannen konden elkaar niet luchten of zien en maakten al jaren ruzie over zaken als erfafscheidingen of een camper op het erf.

Betalen

In augustus vorig jaar ging het om de betaling van een gezamenlijke schutting. De oudere man, Jan S., zegt dat hij met de buurvrouw een bepaald bedrag had afgesproken, maar de buurman weigerde dat te betalen nadat de schutting geplaatst was.

Pistool

Het kwam tot een woordenwisseling, waarbij de buurman had gezegd: van mijn erf af. De bejaarde man deed inderdaad een stap terug. Zijn relaas voor de rechtbank: ‘Hij zei je ‘gaat toch gauw dood’. Toen zei ik: ‘misschien ga jij wel eerder’.’’ Daarna zou hij de opmerking over een pistool hebben gemaakt. Bij de politie heeft hij dat wel erkend, voor de rechter zei hij: ‘zoiets zou nooit over mijn lippen komen’.

Gehoord

Voor de officier was er al met al te weinig bewijs voor een veroordeling. De schuttingbouwers stonden erbij, maar zijn niet gehoord door de politie, zodat het een één-tegen-éen verklaring bleef over wat er precies gezegd is.

Daarbij: ‘De ruzie was al dertien jaar gaande en er is nooit fysiek geweld gebruikt. En ik vraag me af hoe kan iemand van 59 jaar (de buurman, redactie) zich in alle redelijkheid bedreigd hebben gevoeld. Ik twijfel aan de opzet van bedreiging’ Ook hij vond een vrijspraak op zijn plaats.