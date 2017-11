Beschonken Joyrider (15) knalt met auto van ouders tegen boom

CDA-voorzitter Piet Euser overleden

26 november Na een periode van afnemende gezondheid is vrijdag 24 november de heer Piet Euser overleden. Euser is 1949 geboren in Koudekerk aan den Rijn en kwam begin jaren tachtig in Staphorst wonen. Hij was directeur van Betonindustrie De Veluwe met onder meer een vestiging in Staphorst.