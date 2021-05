Beslissing rechter over van misbruik verdachte zendeling uit Staphorst uitgesteld door gecrashte laptop

Opnieuw loopt het proces in Malawi tegen de van misbruik verdachte Staphorster Wim A. vertraging op. Ditmaal omdat de laptop van de rechter crashte, zo meldt de lokale nieuwssite Capital FM Malawi. Vrijdag wordt alsnog een beslissing verwacht over de vraag of A. daadwerkelijk vervolgd gaat worden voor kindermisbruik.

A. was financieel directeur van zendingsorganisatie Timotheos en wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes en seksueel misbruik van studenten en werknemers, zo onthulde tv-programma Zembla in 2020. De op de Veluwe geboren A. werd in het voorjaar van 2020 opgepakt in het Afrikaanse land, maar kwam later op vrije voeten. Later werd hij nogmaals opgepakt.

Dwang of wraakactie

De Staphorster zou studenten gedwongen hebben tot seksuele handelingen, anders zouden de vermeende slachtoffers uitgesloten worden van een studiebeurs. Het gaat om studenten van 22 tot 40 jaar oud. Daarnaast is er een tweede beschuldiging tegen de Nederlander. Hij zou minderjarige meisjes misbruikt hebben.

De advocaat van A. heeft eerder laten weten dat zijn cliënt ontkent en er volgens eigen zeggen in is geluisd door mensen die boos op hem zijn. Hij spreekt van wraakacties. De raadsman was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Bekend gezicht

A. werkt al tien jaar als zendeling in Malawi. Inmiddels is hij door de zendingsorganisatie op non-actief gesteld. Daarvoor was hij een bekend gezicht in Staphorst. A. was onder meer secretaris van de lokale SGP en was leraar op de Prins Mauritsschool.

De beslissing of de rechtszaak tegen A. doorgaat, is al verschillende keren uitgesteld. Eerst tweemaal vanwege coronamaatregelen, en nu volgens de lokale nieuwssite Capital FM Malawi omdat de computer van de rechter is vastgelopen. Vrijdag moet alsnog een beslissing worden genomen. Als dat proces er wel komt en hij schuldig wordt bevonden, dan kan de Staphorster een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar krijgen.