Bestuurder belandt na aanrijding in sloot in Rouveen en loopt hoofdwond op

23 juli Verbaasd en boos. Vakantiegangers uit Oost-Nederland die in Kroatië zijn of daar binnenkort naar toe zouden reizen, zijn niet blij met het nieuwe reisadvies ‘oranje’. Want dat betekent: einde vakantie, twee weken thuisquarantaine of omboeken. Toch? ,,Waarom het hele land oranje? Wat een willekeur.”