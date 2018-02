Betonbedrijf De Veluwe in Staphorst failliet: 45 man op straat

Viertal strijdt voor plek in halve voorleesfinale

31 januari Jaset Lier, Djanaica Kin, Timon Schuiling en Sofie Engels strijden woensdag 7 februari op basisschool De Berkenhorst in Staphorst voor een plek in de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Die halve finale is op woensdag 7 maart in Kampen.