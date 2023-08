Update Machinist ziet auto stilstaan op spoor bij Wijhe, dan drukt hij de rem in: ‘Dat is schrikken geweest’

Wat een catastrofe had kunnen worden, is wonderwel goed afgelopen in Wijhe. Een automobilist kwam precies op de overweg van de Rijksstraatweg (N337) stil te staan, terwijl er een trein aan kwam. De machinist wist de trein net op tijd te stoppen.