Blessures teisteren grasbaanraces in Staphorst: 'Het is wel extreem dit jaar'

Stress in Staphorst bij de organisatie van de grasbaanraces van vrijdag 24 augustus. Meerdere deelnemers hebben afgezegd met blessures en de lijst met vervangers is klein.

Vanochtend kwam het volgende appje met slecht nieuws binnen bij de organisatie. Opnieuw staat één van de deelnemende coureurs buitenspel, dit keer Henry van der Steen. ,,Het aantal blessures is wel extreem dit jaar", zegt Henk Haasjes van de organisatie. Van der Steen kwam ten val bij een wedstrijd in Zuid-Duitsland en heeft net een operatie ondergaan. Volgens zijn broer was de val het gevolg van een vervelende samenloop van omstandigheden. ,,Er zaten kuilen in de baan en daardoor is hij gevallen. Hij heeft twee gebroken sleutelbenen."

Eerder meldden al vier andere deelnemers zich bij de organisatie af, waaronder Romano Hummel. Hummel won vorig jaar in Staphorst en ging op het EK in het Franse Tayac van begin juli voor de Europese titel. In plaats van op het podium belandde hij in het ziekenhuis. ,,Op dat EK zijn wel flink wat rijders geblesseerd geraakt, omdat de baan daar heel slecht was", aldus Haasjes. ,,Het zou een grasbaan moeten heten, maar het leek wel beton. Het is ook een risicovolle sport. Het zijn machines zonder remmen en een val op het gras kan ook redelijk hard zijn."

Duizend euro

In Staphorst raakten de coureurs dus niet tijdens, maar voorafgaand aan de race geblesseerd. Vervangende deelnemers zijn volgens de organisatie niet heel makkelijk te vinden. Haasjes: ,,De groep is niet heel groot, er zijn zo'n zeventig coureurs in Europa. En een aantal van hen is voor ons te duur, omdat ze te goed zijn. Een Europees kampioen vraagt zo'n duizend euro als startpremie, dus die rijdt niet bij ons."