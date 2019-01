Bodem in IJhorst daalt door gaswinning De Wijk

Gaswinning in het Drentse De Wijk heeft ook gevolgen voor IJhorst en omgeving. In een straal van 5 kilometer rond de winputten in gasveld De Wijk daalt de bodem maximaal 29 centimeter.

Dat meldden gaswinbedrijf NAM en het ministerie van Economische Zaken (EZ) donderdag bij de Raad van State in Den Haag. Een inwoner van Koekange vroeg tijdens de rechtszaak een vergoeding voor de schade aan zijn woning, volgens hem veroorzaakt door NAM-activiteiten in de oude gasvelden bij De Wijk.

NAM mag daar tot 2030 naast de al 300 miljoen kuub gewonnen gas nog eens 604 miljoen kuub gas winnen. Volgens het ministerie en het gaswinbedrijf ondervinden bewoners op het gasveld - dat zich uitstrekt tot in Overijssel omdat de gaswinputten vlakbij de provinciegrens liggen - daarvan niet of nauwelijks gevolgen.

Scheuren

,,Alleen al in Koekange staan meer dan tien woningen die scheuren in de muren hebben en die zijn er in gekomen sinds de NAM een paar jaar geleden is begonnen met het injecteren van stikstofgas in de oude gasvelden bij De Wijk’’, aldus Koekanger Ab Bruintjes tijdens de rechtszitting.

Volgens de NAM en het ministerie hebben die scheuren niets te maken met de verhoogde activiteiten in het zeventig jaar oude gasveld De Wijk-Wanneperveen. Beide partijen hebben onder meer toezichthouder SODM (Staatstoezicht op de Mijnen) en TNO onderzoek laten doen.

Bodemdaling

Volgens een SODM-woordvoerder treedt bij het injecteren van stikstofgas alleen een paar millimeter bodemstijging nabij de boorputten op. En een daling van maximaal 15 centimeter in een straal van 5 kilometer rondom het gasveld dat deels in Drenthe en Overijssel ligt. Samen met de bodemdaling van 14 centimeter in fase 1 komt het totaal op maximaal 29 centimeter. Niks aan de hand, menen EZ en de NAM.

De Raad van State baseert zich vooral op de door EZ en NAM aangeleverde onderzoeken, omdat er geen andere beschikbaar zijn. Volgens Bruintjes is dat een belangrijke reden waarom zijn dorpsgenoten het niet zien zitten om naar de rechter te stappen. ,,Maar als je niets doet, gebeurt er ook niets. En misschien wordt de NAM straks ook gedwongen de schade in Koekange en de rest van het gasveld De Wijk te vergoeden’’, aldus Bruintjes.

Putten

In totaal mag de NAM niet meer dan 904 miljoen kuub gas winnen in De Wijk. ,,Als dat voor 2030 gebeurt, gaan de putten dicht. Ook als er in 2030 nog gas in het veld zit, gaan de putten toch dicht’’, volgens een woordvoerder van het ministerie.