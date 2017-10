Boekenbasmoeders hebben zichzelf overbodig gemaakt

Kinderen in Staphorst kampten jarenlang met een taalachterstand, omdat veel ouders dialect spraken. Om die reden ontstond in 1995 het project Boekenbas, een samenwerking tussen de vijf Scholen met de Bijbel en de gemeente Staphorst.

Kinderen van 0 tot 6 jaar en natuurlijk hun ouders en leerkrachten kregen de beschikking over de thematische prentenboekjes van Bas. Het doel: voorlezen, aan de hand van de kleurrijke boekjes met je kind in het Nederlands in gesprek gaan of zingen, op school, bij de kinderopvang en thuis. Allemaal gratis.

Consultatiebureau

Drie jaar later kwamen er ook 'Boekenbasmoeders'. Met name vanuit de diverse kerken werden vrouwen gevraagd via het consultatiebureau jonge ouders met baby's vanaf vier maanden thuis te bezoeken, uiteraard na een korte training. Het doel: ouders leren voorlezen om zo de taalontwikkeling van hun spruit te stimuleren.

Een van die Boekenbasmoeders is Jenny Volkerink (70). Ze kwam in 20 jaar tijd bij 115 jonge gezinnen over de vloer. Volkerink, die er vanaf het eerste uur bij is, is blij dat ze een steentje kon bijdragen. ,,Ik hou van kinderen. Ze geven mij zoveel energie. Het is prachtig om dit te mogen doen. Ik vind het mooi dat wij onszelf overbodig hebben gemaakt."

Ook Anneke Timmerman (58) is Boekenbasmoeder van het eerste uur. ,,Ik zit precies op honderd kinderen in bijna 20 jaar tijd", glimlacht ze. ,,Ik heb het altijd prachtig gevonden om jonge ouders thuis te bezoeken om aan de taalontwikkeling van hun baby en peuter te werken. Dat het nu stopt, betekent dat wij het goed hebben gedaan."

Regelmaat

Het eerste jaar bezoekt een Boekenbasmoeder eens per twee maanden een gezin, in het tweede jaar, vier keer per jaar en in het derde jaar, twee keer, alleen de oudste kinderen. Het materiaal, boekjes, speeltjes en een cd, allemaal van Boekenbas, is gratis. De gemeente betaalt. Daarnaast houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin in Staphorst periodiek bijeenkomsten voor jonge ouders om te werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Deze avonden blijven.

De afgelopen 20 jaar deed 95 procent van alle ouders mee aan het project Boekenbasmoeders, allemaal vrijwillig. Vorig jaar bezocht de ploeg van vijftien 'Basmoeders' zestig gezinnen.

Voorsprong

Mede door de Boekenbasboeken en 'moeders' verdween de taalachterstand gestaag. Op sommige scholen in Staphorst is zelfs sprake van een voorsprong. Reden om een punt te zetten achter de huisbezoeken. Dit jaar komen de Boekenbasmoeders nog bij 'hun' kinderen over de vloer, daarna is het voorbij.