Boeren halen bijna 300 omgekeerde vlaggen uit Staphorst weg: 'Laten moed niet zakken'

Sterrenkok Martin Kruithof brengt met boek een ode aan de paling

De Gieterse tweesterrenkok Martin Kruithof en paling: die horen bij elkaar. En dat heeft nu geleid tot een boek, Ode aan de Paling. Het is een boek vol palingfeitjes en recepten van Kruithof en 24 collega’s, waaronder Michel van der Kroft van ‘t Nonnetje in Harderwijk, Erik de Mönnik van De Swarte Ruiter in Holten en Jarno Eggen van de Groene Lantaarn in Staphorst.

25 september