Boete voor duwende afvalondernemer Talen uit Staphorst

,,Klootzakken, allemaal." Met deze woorden nam de Staphorster afvalondernemer Albert Talen vrijdagochtend afscheid van de Zwolse rechtszaal. Enkele tellen daarvoor hoorde de veertiger van de rechter dat hij 350 euro moet betalen of zeven dagen moet zitten, omdat hij in april 2015 een brandweerman een duw gaf.

Talen ligt al jaren in de clinch met de overheid. Zijn recyclingbedrijf in Staphorst kreeg twee jaar geleden landelijke bekendheid toen hij meermaals een grote berg afval op de weg naast zijn onderneming stortte. Aanleiding was jarenlang getouwtrek over een grondruil met de gemeente Staphorst.

Dat er vrijdag een zaak opgerakeld werd die al speelde voor 'Mount Staphorst', noemde Talen vreemd. ,,Het is al uitgepraat in het provinciehuis." Toch lag er nog een onbetaalde boete van 350 euro voor de duw, dus werd van de rechter een oordeel verwacht.

Inspectie

Het mag dan al ruim tweeënhalf jaar geleden zijn, Talen weet nog maar al te goed hoe het er die woensdagmiddag aan toeging bij de deur van zijn kantoor. Twee provincieambtenaren en een brandweerman kwamen zijn bedrijf inspecteren. Aan contact met de spuitgast had Talen geen trek, omdat die op een eerdere uitnodiging van de Staphorster niet ingegaan was. De brandweerman zette een voet tussen de deur op het moment dat Talen die voor z'n neus dicht wilde doen. ,,Toen ik de deur weer opendeed, wilde hij naar binnen. Omdat ik naar buiten wilde, liepen we tegen elkaar aan. Je kunt niet met z'n tweeën door een deur", blikte Talen gisteren terug op het voorval. ,,U kon sowieso al niet met hem door één deur, volgens mij", kopte de rechter in.

Getuigenverklaringen

De officier van justitie kwam mede op basis van getuigenverklaringen tot de conclusie dat er sprake geweest is van bedreiging met geweld. ,,De grootste onzin", probeerde Talen nog. Daar dacht de rechter toch anders over: ,,U had hem toe moeten laten." Kort daarna stoof de boze Staphorster de zaal uit. ,,Dat was meneer Talen", besloot de rechter het dossier.