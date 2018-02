Bondgenoten willen geletterd Staphorst

Fusie gemeenten Staphorst en Zwar­te­wa­ter­land: ‘een waanidee’

24 februari Politieke partijen in Staphorst en Zwartewaterland zien niets in een samengaan van beide gemeenten. Samenwerken op terreinen waarop dat kan, prima. Maar het samenvoegen van de ambtelijke organisaties voor meer slagkracht is niet aan de orde.