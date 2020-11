Boswachter Staphorst en Vechtdal: ‘Vermijd de drukte, maar kom gerust wandelen!’

Vakantie­par­ken in Kop van Overijssel goed bezet tijdens herfstva­kan­tie

11 oktober De vakantieparken in de regio zijn goed bezet deze herfstvakantie. EuroParcs Resort Reestervallei in IJhorst is zelfs bijna helemaal volgeboekt. De coronamaatregelen beperken de gasten nauwelijks. ,,Hier zitten de mensen niet hutjemutje, er is veel ruimte."