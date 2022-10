Botsing tussen twee auto’s in buitengebied Rouveen door laagstaande zon

Permanente bewoners moeten bungalow­par­ken in IJhorst verlaten: ‘Ik ben hier nog lang niet weg’

Ze zijn een doorn in het oog van vele gemeenten, de permanent bewoonde vakantieverblijven. Ook in de gemeente Staphorst zorgen deze parken voor irritatie. Die gemeente wil de permanente en tijdelijke bewoning terugdringen. Bewoning staat de ontwikkeling van toerisme namelijk in de weg.

