Brandweer en politie met vliegende haast naar ‘auto in het water’ bij Rouveen: dit treffen ze aan

Politie, brandweer, ambulance en duikers werden vanmorgen opgeroepen voor een auto die in het water zou liggen in de Dedemsvaart, langs de N377 bij Rouveen. Het bleek bij aankomst alleen niet om een auto te gaan.

,,Een automobilist heeft een maaibootje aangezien voor een auto te water en het is helemaal terecht dat hij dat dacht”, zegt Jan Wittenberg namens de Veiligheidsregio IJsselland. ,,Het was een bootje dat met zijn lichten in het water scheen, dat kan een een ander beeld geven.”

Bij deze meldingen wordt van het ergste scenario uitgegaan, zegt Wittenberg. ,,Het kan in zo’n geval zijn dat er nog iemand in de auto zit. Daarom zijn ook duikers uitgerukt. Je gaat ervan uit dat je het water in moet.”

De waterschapsvakman op het maaibootje was zich van geen kwaad bewust en richtte zich op zijn werk: het onderhoud van de watergang in de Dedemsvaart. Dat zegt woordvoerder Herald van Gerner van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De medewerker zelf wil niet aan het woord. ,,In deze periode van het jaar maaien we altijd de waterplanten weg. Het is regulier onderhoud door ons hele gebied”, vertelt Van Gerner.

Misverstand

,,Vanochtend was het wat schemerig.’’ Daarom had de medewerker de twee lampen op de boot aangezet, zodat hij beter zicht had op het te maaien gebied. ,,Vanaf de weg gezien kan het lijken alsof een auto in het water is gekomen. Een misverstand. We zijn naar aanleiding van deze melding aan het kijken of we in de toekomst een oranje zwaailamp op de maaiboten kunnen plaatsen.”

Quote Als je lampjes in het water ziet, moet je gewoon bellen Jan Wittenberg, Veiligheidsregio IJsselland

Dit keer bleek het dus loos alarm te zijn. In het verleden zijn soortgelijke meldingen vaker binnengekomen bij de brandweer. ,,Het is tegenwoordig zo makkelijk nu iedereen een mobiele telefoon heeft. De melding wordt dan sneller gedaan dan vroeger. Maar dit was gewoon heel terecht. Als je lampjes in het water ziet, moet je gewoon bellen”, aldus Wittenberg.

