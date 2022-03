Broers bezingen hun dorp Rouveen in dialect: ‘We hebben de tekst nog even aan onze moeder voorgelegd’

CNO-Expo komt in 2023 met nieuwe landbouwbeurs in Staphorst

Beursorganisator CNO-Expo houdt in januari 2023 nieuwe landbouwvakdagen voor boeren in Noord- en Midden-Nederland. De driedaagse beurs (25, 26 en 27 januari 2023) vindt plaats in Staphorst op evenemententerrein De Tippe.

10 februari