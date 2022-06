Buren komen met frisse tegenzin en zinloos bovendien naar kort geding over kap van één boom in Staphorst

De zaak bij de bestuursrechter was gericht tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel, omdat die geweigerd hebben op te treden tegen activiteiten op het bosperceel, zoals door de buren was verzocht. In afwachting van de beslissing op het bezwaar tegen die weigering willen de buren dat de situatie wordt bevroren zoals die nu is, zodat er geen onomkeerbare handelingen plaatsvinden, zoals het kappen van bomen. Die toezegging wilde de eigenares ter zitting wel doen, zodat een uitspraak van de rechter niet nodig is.