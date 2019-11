Burgemeester Theo Segers vertrekt uit Staphorst: ‘Jammer dat ik geen twee gemeenten kan dienen’

Burgemeester Theo Segers (59) vertrekt uit Staphorst. Hij wordt de nieuwe burgemeester van Molenlanden. Segers is donderdagavond door de politiek van de Zuid-Hollandse gemeente voorgedragen tijdens een speciale raadsvergadering. ,,Het is ontzettend jammer dat ik geen twee gemeenten kan dienen’’, zegt Segers over zijn vertrek.

Segers is sinds 2015 burgemeester van Staphorst namens de ChristenUnie. Daarvoor was hij onder meer actief als gemeenteraadslid voor ChristenUnie/SGP in Boskoop en als wethouder in de voormalige gemeente Ouderkerk. Hij begon zijn loopbaan in het onderwijs en werkte jaren als directeur-bestuurder van de stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in de Krimpenerwaard.

Volgens plan wordt Segers op 13 januari geïnstalleerd. Hij heeft dan 4,5 jaar in Staphorst gezeten. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad’’, zegt de burgemeester donderdagavond. ,,Het is heel moeilijk om dat los te laten. Je maakt soms keuzes in je leven en daar is dit er één van.’’