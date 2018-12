Burgemeesters strijden voor veiliger carbidschieten

video‘Knal veilig, met een bal.’ Dat is de boodschap die vier veiligheidsregio's over willen brengen in aanloop naar het nieuwe jaar. Vier burgemeesters gingen de strijd van het carbidschieten met elkaar aan om te laten zien hoe het veilig kan. Het is de eerste keer dat de Veiligheidsregio IJsselland meedoet: burgemeester Theo Segers van Staphorst heeft een thuiswedstrijd.