Buurt vreest uitbreiding EuroParcs in IJhorst: ‘Ze kunnen gewoon naar me toekomen’

Natuurvere­ni­gin­gen willen geen loslopende honden op Stap­horster­veld: ‘De schrik voor weidevo­gels’

2 juni Natuurverenigingen maken zich zorgen over het toenemend aantal loslopende honden in het Staphorsterveld. Mede door corona is het aantal wandelaars met honden toegenomen en dat is funest voor broedende weidevogels. Twee verenigingen roepen baasjes op hun viervoeter aan de lijn dan wel goed in de gaten te houden.