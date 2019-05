Buurtbewoners willen plaatsing verkeersborden nadat vrachtwagen op bushokje bij Staphorst knalt

,,Soms is het wel grappig om mensen die willen keren te zien stuntelen. Dat gebeurt elke dag weleens”, zegt een vrouw die in een huis vlakbij bushalte Boldewijnhuizen in Staphorst woont. Doordat het een vrachtwagenchauffeur dinsdag niet goed lukte om te keren, is er van het bushokje weinig meer over. Glasscherven liggen in het gras.

Stoplichten

Met name vrachtwagens nemen vanaf de Europalaan een afslag te vroeg, willen keren en zorgen dan voor een ongeluk. Dinsdagochtend ging het ook mis. De vrachtwagenchauffeur is na de botsing weggereden zonder zich bij de gemeente te melden. ,,Ik en mijn man hoorden opeens een klap. Mijn man was in de tuin aan het werk. Ik keek even later naar buiten en schrok dat er niets meer over was van het bushokje. Mijn man zag nog wel een vrachtwagen wegrijden”, zegt de vrouwelijke buurtbewoner. Ze wil niet met haar naam in de krant.