Christelijk Mannenkoor Staphorst verkondigt halve eeuw zingend het evangelie

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst bestaat vijftig jaar. Dat is zaterdagavond gevierd met een jubileumconcert in De Levensbron in Rouveen. Na een halve eeuw is het doel nog immer om op welluidende wijze - met hart en mond - het woord van God te vertolken.

Zingen gaat niet meer. Joop Faber (84) zou het nog graag doen, maar hij zit in een rolstoel en om te zingen moet je staan. Ook de stem laat het afweten. Faber was een van de grondleggers van het Christelijk Mannenkoor Staphorst. Hij is erelid. Nog geregeld komt hij kijken en luisteren naar zijn makkers.

Politiebureau

Faber weet het nog goed. Politieman Gert-Jan Albers kwam vijf decennia geleden met het idee een mannenkoor op te richten. Tijdens de schaft met de platte pet op tafel en de gummiknuppel ernaast in het politiebureau aan de Rijksparallelweg opperde hij het idee bij zijn collega's.

Albers, hij leeft nog en woont in Scherpenzeel, stak zijn buurman Joop Faber aan met het plan. ,,Met drie andere heren zetten we een advertentie in de krant. We kwamen eerst bijeen bij café Luten om ons te oriënteren en op 28 januari 1969 was er een bijeenkomst in de Boerenleenbank. Daar kwamen 21 heren op af. Dat het een christelijk koor zou worden, was duidelijk. De mannen wilden het zo.’’

Boerenleenbank

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst was geboren. Twee maanden later was het eerste optreden in de zaal van de Boerenleenbank. Het koor, nu honderd man sterk, is beroemd om het vertolken van het eenvoudige Nederlandstalige geestelijke lied. ,,Ik ben dankbaar dat de mannen nog zingen en dat ik er nog ben om er in elk geval bij te zijn’’, zegt Faber.

Eén van die heren die op de advertentie afkwam, was Roelof Kuiers (82). Net als Faber vanaf het begin bij het koor betrokken. Kuiers is het oudste zingende lid. ,,Toen ik die advertentie zag, zei ik tegen mijn vrouw: daar wil ik bij zijn. Ik heb er nooit spijt van gehad. Zingen is het mooiste dat er is. Op een dergelijke manier Gods boodschap verspreiden geeft een goed gevoel. Als je weet wat je zingt, doorvoel je het van binnen en kun je het overbrengen. Ik sla geen week over.’’

Volledig scherm Roelof Kuiers is met zijn 82 jaar het oudste zingende lid bij het 50-jarige Christelijk Mannenkoor Staphorst. © Jaco Hoeve

Sinds het zilveren jubileum zingen de heren in Staphorster pak. Henk Bisschop (58), al 34 jaar lid, was degene die veel knopen maakte. Achttien zilveren exemplaren per pak en twee gouden bij de keel. Zoveel waren er niet te vinden op Staphorst. Bisschop maakte mallen en goot de knopen zelf. De echtgenotes namen naald en draad ter hand. ,,Mooie grote exemplaren zijn het. We zijn heren van stand’’, glimlacht hij. ,,Sommige mannen dragen echte, anderen echte neppers van mij. Je ziet geen verschil.’’

Aanwas

Naast de oude heren zijn er dertigers lid. Aanwas is altijd nodig en die komt ook. Zingen bij het mannenkoor onder leiding van dirigent Peter Bos, ook al twintig jaar voor de groep, is de eredivisie van de zangkunst. De mannen hebben een reputatie hoog te houden.