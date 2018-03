ChristenUnie en Gemeentebelangen winnen in Staphorst

Verliezers zijn de PvdA, die zakte van 2 naar 1 zetel, en de Democratische Partij Staphorst (DPS). Deze laatste partij van Jan Talen (voorheen Liberaal Netwerk met 1 raadszetel) komt niet de gemeenteraad en daarmee verlaat Talen de politieke arena. DPS haalde 300 stemmen. De verkiezingen in Staphorst haalde een opkomst van 79.8 procent (9651 stemmen). In een door ruim 150 belangstellenden bezochte verkiezingsavond in de patio van het gemeentehuis was Talen overigens de enige afwezige lijsttrekker. Na middernacht werd daar de uitslag bekend gemaakt. SGP en CDA handhaafden hun huidige raadszetels, respectievelijk 5 en 4.

De SGP blijft de grootste partij door de CU met 70 stemmen voor te blijven. Laatstgenoemde partij verdrong in grootte het CDA naar plek drie. Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar. “Het zou geweldig zijn als we onze 2 zetels behouden. Dat het spannend gaat worden is zeker”, liet Liesbert Lubberink (PvdA) vooraf weten. Haar vrees kwam uit en dat betekent dat haar fractiegenoot Bé Veen, die 4 jaar in de raad heeft gezeten, niet terugkeert. “Ik ben er goed ziek van”, stelde een aangeslagen Veen na afloop. Ook Lubberink stond het huilen nader dan het lachen. “Deze uitslag is verschrikkelijk jammer voor de oppositie en een klap in het gezicht van progressief Staphorst. De onderkant van de samenleving wordt nu nog meer vergeten”. Vier jaar geleden haalde de PvdA nog 851 stemmen. Dit keer waren dat er 679. Lijsttrekker Lucas Mulder van de SGP kon daarentegen z’n geluk niet op. “We hebben een behoorlijke christelijke meerderheid. God is Staphorst kennelijk goed gezind”, aldus Mulder, die straks als aanvoerder van de grootste fractie het initiatief neemt bij de vorming van een nieuwe coalitie, die nu nog bestaat uit SGP, CU en CDA.

Lente

Alwin Mussche (ChristenUnie) noemt het een geweldige verkiezingsuitslag. Zijn partij sleepte ruim 700 stemmen meer in de wacht dan bij de verkiezingen 4 jaar geleden (2897 tegen 2190). “Voor het eerst hebben wij 5 raadszetels. De lente begint. We gaan de coalitiebesprekingen met vertrouwen tegemoet”, aldus Mussche, die het duidelijke CU-geluid in de raadsvergaderingen en een zichtbare verkiezingscampagne op straat in zowel Staphorst, Rouveen als IJhorst als belangrijke redenen noemt voor de winst van zijn partij. Jacob Spiker (CDA) haalde opgelucht adem. Even leek het erop dat zijn fractie naar 3 zetels zou zakken. Vier jaar geleden scoorde het CDA nog 2372 stemmen. Gisteren bleef dat steken op 1900 stemmen. “Het was heel spannend of we onze vierde zetel zouden behouden. Maar eind goed al goed. Ik houd er wel een dubbel gevoel aan over. We hebben immers stemmen verloren en zijn in grootte niet meer de tweede partij in deze gemeente”.

Alfred Stegeman (Gemeentebelangen): “Een goede uitslag. In het verleden zaten we ook al eens met 2 zetels in de raad. Nu weer dus”. Stegeman krijgt de 27-jarige Fabian de Wee naast zich, die al enkele jaren actief is in de schaduwfractie van Gemeentebelangen. “Ik heb er heel veel zin in. En verheug me al op mijn installatie”, aldus de debutant.