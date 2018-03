Coalitievorming Staphorst geen appeltje-eitje

Van politieke commotie in Staphorst is daags na de gemeenteraadsverkiezingen geenszins sprake. Of het moet al zijn dat het voor oppositie nog harder vechten wordt tegen de bierkaai. De huidige coalitiepartijen SGP, ChristenUnie (CU) en CDA stegen gezamenlijk van 13 naar 14 raadszetels (door de zetelwinst van de CU). Gemeentebelangen en PvdA hebben er samen 3. De Democratische Partij Staphorst van Jan Talen doet met 0 zetels de gordijnen dicht.

Als voortrekker voor de vorming van een nieuwe coalitie in de Staphorster gemeenteraad gaat de SGP als grootste partij met open vizier en luisterend oor de besprekingen in. Dat verzekert SGP fractieleider Lucas Mulder, die inmiddels de uitnodigen de deur uit heeft naar alle fracties voor een eerste oriënterend gesprek. Dat vindt zaterdag plaats. "Het gaat om een eerste verkenning. En het moet niet al te lang gaan duren. Ik houd niet van traag. Er moet in Staphorst nog veel te gebeuren. De hand aan de ploeg. We moeten de trammelant van allerlei juridische procedures zo snel mogelijk opgelost hebben. Schoon schip maken en samen gaan bouwen aan een sterk Staphorst. Daarbij met voorrang werken aan de uitbreiding van onze industrieterreinen en eindelijk na jaren van stagnatie de woningbouw weer eens vlot trekken", is zijn boodschap daags na de verkiezingsuitslag, waarbij de SGP en de 1 zetel winnende coalitiegenoot ChristenUnie in zetelaantal (allebei 5) op gelijke hoogte kwamen.

De huidige coalitiepartner CDA blijft met 4 zetels gelijk. Een op voorhand aanzienlijke meerderheid dus tegen de tot nu toe overblijvende oppositiepartijen Gemeentebelangen (2 zetels) en PvdA (1 zetel). Na goed Staphorster gebruik schreeuwt Mulder de christelijke suprematie In Staphorst niet van de daken. "Maar ik ben best wel blij met de winst van de ChristenUnie, die daarmee in grootte de tweede partij van Staphorst wordt. Dat liever dan het CDA, die van de tweede plek afvalt. Met de ChristenUnie zijn er natuurlijk verschillen, maar we liggen wat betreft christelijke identiteit dicht bij elkaar".

Zondagsrust