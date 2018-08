De Lommert strijdt tegen extra windmolens in Staphorst

video - update Obstacle Run Staphorst heeft alleen maar winnaars

9 augustus De Obstacle Run in Staphorst is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een mega-evenement. Met aan de start 200 jongeren en 700 deelnemers van 14 jaar en ouder. Het wedstrijdelement is van ondergeschikt belang. ,,We doen wel aan tijdwaarneming, maar hebben geen winnaar. Winnaar ben jezelf als je finisht”, zegt Henri Kok.