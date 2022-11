Demonstratie Kick Out Zwarte Piet bij sinterklaasintocht in Staphorst afgelast: ‘Veiligheid niet te garanderen’

De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Staphorst is afgelast. Zo meldt de politie. De sfeer is sinds het begin van de middag erg onrustig bij de toegangswegen richting Staphorst. Honderden mensen, waaronder veel Zwarte Pieten houden elke auto aan om zo de aangekondigde demonstranten tegen te houden.

De Zwarte Pieten gooien met vuurwerk en eieren. De politie en de ME zijn ook aanwezig en monitoren de situatie maar grijpen niet in. Aan de automobilisten die het dorp in willen gaan wordt door de groep gevraagd wat de reden is van hun komst. Daarnaast wordt goed gekeken welke mensen in de auto's zitten.

Tot nu toe is zeker één auto tegengehouden. Hiervan is een band lek gestoken en zijn ruitenwissers en spiegels vernield. In de auto zaten vier mensen. Naast eieren is ook met pepernoten gegooid naar de auto.

Veiligheid niet gegarandeerd

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft op advies van het OM en de politie het besluit genomen om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) niet door te laten gaan. Het is te onrustig in het dorp.

De veiligheid kan met name op het Marktplein waar het Sinterklaasfeest plaatsvindt niet gegarandeerd worden. Op het Marktplein zou een demonstratievak zijn voor demonstranten van KOZP. Alle inzet van de politie is op andere plekken op de toegangswegen nodig. Daardoor kunnen de agenten niet op het Marktplein aanwezig zijn. Het Sinterklaasfeest zelf gaat door op het Marktplein.

Volledig scherm Groep voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst houdt demonstranten tegen en zet daarbij vuurwerk in. © Martijn Bijzitter

Een bezorgde moeder liet eerder al weten dat het kinderfeest gekoesterd moet worden zoals het is en dat kinderen dit soort dingen niet moeten zien. ,,Het is om te janken dat er toestemming is gegeven voor de demonstratie.”

In Staphorst houdt men nog altijd vast aan de traditie dat Zwarte Piet ook echt zwart is. Dit jaar werkt Staphorst met ‘stipwerkpieten’, Zwarte Pieten met op hun gezicht gekleurde stippen naar het befaamde Staphorster stipwerk.

Uit een inventarisatie van De Stentor bleek vorig jaar al dat roetveegpieten aan een opmars bezig zijn. En dat Staphorst en Urk als een van de laatste gemeentes nog een intocht hebben mét Zwarte Piet.

Volledig scherm Zwarte Pieten zijn tegen de komst van de demonstranten bij sinterklaasintocht Staphorst. © Martijn Bijzitter