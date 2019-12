Derk Rouwhorst wil naam van vader Klaas zuiveren met boekje Moord in Rouveen opgelost

Derk Rouwhorst uit Delden heeft na een onderzoek van tientallen jaren een boekje uitgebracht waarin hij wil aantonen dat zijn vader in 1920 onterecht werd veroordeeld voor doodslag in de gemeente Staphorst.

In het boekje Moord in Rouveen opgelost beschrijft de 74-jarige Deldenaar hoe zijn vader Klaas in 1919 na een avond drinken en kaarten ruzie krijgt met 'maat' Roelof Visscher. Er worden over en weer klappen uitgedeeld, maar daar blijft het volgens de schrijver bij. De volgende dag wordt het levenloze lichaam van Visscher gevonden. Hij is met messteken om het leven gebracht.

Motief

Klaas is verdachte, vooral omdat één van de getuigen van de vechtpartij vertelt dat Rouwhorst een mes in zijn hand had tijdens de ruzie. Deze Egbert Visscher is ook degene die het slachtoffer aantreft en, zo blijkt uit onderzoek van Derk Rouwhorst, zelf een motief heeft. Roelof zou namelijk iets hebben geweten over een geheime liefdesrelatie van Egbert. Dit wordt echter nooit onderzocht en Klaas gaat anderhalf jaar achter de tralies. Als hij vrijkomt, verhuist hij naar Delden.

Ontknoping

De ontknoping komt in 1971 als Egbert Visscher volgens Derk Rouwhorst op zijn sterfbed de moord bekent. Hij trekt deze conclusie op basis van meerdere bronnen en na tal van verhoren en gesprekken. Zijn vader, die in 1963 op 65-jarige leeftijd overleed, heeft nooit iets gezegd over de affaire.