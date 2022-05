Deze fotograaf - die zijn handicap in zijn voordeel gebruikt - exposeert in Museum Staphorst

In een van die voorstellingen staat het werk van Hoeve (1985) centraal. Hoewel hij doof geboren is, ziet de fotograaf dat niet als een handicap. ‘Integendeel: met een scherp oog ziet hij details die anderen misschien niet hebben opgemerkt’, aldus het museum in het aankondigende persbericht. De fototentoonstelling in het ontvangstgebouw loopt van 4 juni tot het eind van het museumseizoen.

Social media

Jaco Hoeve begon in 2014 zijn eigen bedrijf als fotograaf. In Staphorst en omgeving is hij bekend vanwege zijn trouw-, familie- en gezinsreportages. Ook is hij regelmatig op pad voor bedrijfsreportages. Veel reacties roept Jaco Hoeve echter op met zijn vrije fotografie, waarmee hij op social media en in tijdschriften verschijnt. ‘Een boerderij in avondlicht, kinderen in klederdracht, een optreden van het mannenkoor: het zijn foto’s die iedereen aanspreken.’

Uit die foto’s maakte hij een selectie voor de tentoonstelling in Museum Staphorst. Het zijn bekende plekken en gelegenheden in het dorp, maar op een ‘typische Jaco Hoeve-manier’ gefotografeerd. Met veel aandacht voor perspectief, detail en sfeer brengt hij Staphorst en de Staphorsters liefdevol in beeld.

In Museum Staphorst is behalve de fototentoonstelling van Hoeve meer te zien. In de grote expositieruimte gaat het over neuteboom, de typisch Staphorster houtimitatie in het interieur. Op de benedenverdieping staat veertig jaar verzamelgeschiedenis centraal, met bijzondere en opmerkelijke objecten uit de museumcollectie.