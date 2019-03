Deze gigantische babywinkel in Staphorst heeft zelfs een testbaan voor kinderwagens (maar blijft op zondag dicht)

Vergeten tosti gooit roet in het eten voor Staphor­ster stemmers

20 maart Een vergeten tosti zorgde er aan het eind van de middag voor dat het stemmen in het gemeentehuis van Staphorst even gestaakt moest worden. In het inpandige kantoor van de politie waren agenten een tosti aan het maken, maar die vergaten ze toen ze het pand verlieten. Door de rookontwikkeling ging het brandalarm af in het gemeentehuis en sloot een brandwerende deur tussen de grote hal en de doorgang naar het stemlokaal.