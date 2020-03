Deze landbouwvereniging staat achter de boeren, maar niet achter de protesten: ‘Opstand past ons niet’

‘In onze statuten staat letterlijk dat ons doel is om kennis over de landbouw te vergaren, te delen en te verspreiden. Dat was een eeuw geleden zo, en dat is het nu nog steeds. Je hebt nooit te veel kennis, ook niet in dit computertijdperk. We hebben nut en daarmee bestaansrecht”, zegt Klaas Slager. Hij is de voorzitter van Landmans Welvaart, de christelijke landbouwvereniging uit Staphorst die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert.