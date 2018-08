Dialectavond Staphorst: 'Kiek goed um oe hen want ie weet mar nooit'

video Haagse bloemist heropent etablisse­ment bij Blauwe Hand

22 augustus Het befaamde restaurant bij Blauwe Hand is weer open. Na een faillissement zat het horecabedrijf bijna vier jaar dicht. De nieuwe uitbater is Edwin van der Garde, een 49-jarige voormalig bloemist uit Den Haag. ,,Ik heb altijd al iets in de horeca willen doen en was al een tijdje zoekende. Toen deze kans zich aandiende kon ik die niet laten lopen.”