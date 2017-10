Dieven plunderen kantine van vv IJhorst en laten enorme puinhoop achter

Een laptop, een mengpaneel, een box, een radio, veel snoep en een doos frisdrank. Dat was de buit die dieven meegenomen hebben uit de kantine van voetbalvereniging IJhorst. Minstens zo erg was de chaos die ze achterlieten bij hun strooptocht door het gebouw. ,,Het was een puinhoop", zegt voorzitter Harry Meijer.

Op zoek naar buit trokken de dader(s) alle kasten open en gooiden alles wat er in zat op de grond. Het was de tweede inbraak in twee jaar tijd waar de voetbalvereniging mee te maken kreeg. Deze kraak moet tussen donderdagavond 23.00 uur en zaterdagmorgen 08.30 uur hebben plaatsgevonden. Het bestuur van de club hoopt dat aan de hand van de gestolen waar de dader(s) achterhaald kunnen worden.

Koevoet

Volgens Meijer hebben de inbreker(s) met een koevoet geprobeerd de ramen open te breken. ,,Daarbij hebben ze in verschillende kozijnen schade aangericht. Uiteindelijk is het aan de achterkant van de kantine, die uit het zicht is, gelukt. Daarop is de voordeur geopend. We hebben geen camera's hangen, wel verlichting die aangaat als je in de buurt van de kantine komt. Maar na deze inbraak zijn we wel genoodzaakt om maatregelen te nemen."

Niet verzekerd