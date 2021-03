Directe familie zag fataal ongeluk jongetje (6) met step in Staphorst gebeuren, verdachte bestuurder is man (52) uit Rouveen

Herriët Brinkman, de nieuwe CDA-fractie­voor­zit­ter in Staphorst, is wel te porren voor het wethouder­schap

19 februari De 37-jarige Herriët Brinkman is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Staphorst. Ze volgt Jacob Spiker op, die vertrekt uit de gemeenteraad om Statenlid in Overijssel te worden. Brinkman is ambitieus. Als ze volgend jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, gevraagd wordt om wethouder te worden, zegt ze geen nee.