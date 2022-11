Directeur Amnesty ‘vreselijk boos’ om geweld in Staphorst: ‘Dit zou niet moeten kunnen’

Gedenkte­ken in concentra­tie­kamp Neuengamme voor omgekomen Staphor­sters

De in concentratiekamp Neuengamme omgekomen Staphorsters krijgen een gedenkteken in het voormalige kamp. Twintig mannen werden bij een razzia in de nacht van 30 op 31 augustus 1944 weggevoerd door de Duitse bezetter. Ze gingen uiteindelijk op transport naar Duitsland en kwamen om in Neuengamme of in een van de werkkampen die daartoe behoorden.

21 oktober