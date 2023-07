Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

Man steekt voordeur flat in brand ‘om knakwor­sten op te warmen’: bewoners waren ‘in levensge­vaar’

Nadat hij de woning van een bekende in Zwolle was uitgezet, besloot de 55-jarige man een blik knakworsten voor haar voordeur op te warmen. Met folders en hout stichtte hij brand. ,,Het was uit toen ik vertrok’’, zei hij. Maar in korte tijd vatten de voordeur en het raamkozijn vlam.