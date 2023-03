Dit is hoeveel inwoners uit de gemeente Staphorst mogen stemmen voor Provinciale Staten

In mateloos populaire kerkdienst leeft gedachte­goed Martin Luther King voort: ‘De oproep tot vrede is nog steeds nodig’

Het is begin april 55 jaar geleden dat Martin Luther King in Memphis Tennessee werd vermoord. Maar het gedachtegoed van de zwarte Amerikaanse predikant leeft nog altijd voort. Ook in ons land. Onder meer via speciale kerkdiensten onder de naam The March Of Martin. Het gezelschap deed zondagavond Dedemsvaart aan. Met een wel hele bijzondere gast onder de kerkgangers, Harcourt Klinefelter, de al vele tientallen jaren in Steenwijkerwold woonachtige voormalige perschef van Martin Luther King.