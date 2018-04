‘Djamila (12) eerst seksueel misbruikt vlakbij Punthorst voordat zij werd gedood’

Het OM heeft dat dinsdag gezegd aan het begin van de pro-formazitting in de strafzaak tegen de verdachte. Dat het meisje ook slachtoffer is geworden van ontucht door de ex-vriendin van haar moeder was tot nu toe niet bekend. De man wordt nu verdacht van gekwalificeerde doodslag: het doden van het slachtoffer om een ander misdrijf te verhullen.

In de rechtbank Assen was een pro-formazitting in de strafzaak tegen de verdachte uit Hoogeveen. De 47-jarige man wordt ervan verdacht dat hij het meisje vermoord heeft. Hij kwam op zaterdag 14 oktober aan het begin van de avond met het dode kind op de achterbank van zijn auto naar het politiebureau in Assen. De verdachte, die een relatie had met de moeder van Djamila, is direct opgepakt door de politie.