Docu-maker Geertjan Lassche: ‘Deze serie maakt de MH17-ramp weer menselijk’

Windreuzen bij Staphorst verrijzen ten zuiden van de Gorterlaan

1 maart Op een ongeveer vijftig hectare groot gebied tussen de Bovenweg en de J.J. Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel-Zwolle staan in 2021 in een driehoeksopstelling drie gloednieuwe windturbines met een hoogte van 200 meter. Dat is volgens coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) de beste plek om de molens neer te zetten, en daarmee te voldoen aan de eis van de provincie om als gemeente twaalf Megawatt aan windenergie op te hoesten.