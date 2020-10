Dominee Staphorst reageert voor het eerst op alle kritiek op zijn kerk en toont begrip, lees hier zijn verhaal

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst - met 5000 leden de grootste van ons land - raakte vorige week in opspraak toen bleek dat zij al weken zeshonderd bezoekers per dienst toeliet. Ook werd er volop gezongen terwijl bezoekers geen mondkapjes droegen. Dagenlang hield dominee Van Marle zijn mond. Nu reageert hij via een ingezonden brief aan de Stentor voor het eerst op de commotie.