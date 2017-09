Dorpsraad: neem eens een oudere mee naar de weekmarkt

,,Ouderen vragen niet zo makkelijk om hulp. Ook als het gaat om ogenschijnlijk kleine dingetjes. We weten dat de behoefte er wel degelijk is", zegt Bert de Weerd van de Dorpsraad na afronding van een inventarisatie, enquête en persoonlijke gesprekken met bijna dertig 75-plussers in het dorp. ,,We wilden meer inzicht krijgen op hun leefsituatie en op de behoefte aan steun van mensen in hun leefomgeving. Ouderen werd bijvoorbeeld gevraagd naar hun dagbesteding en of er sprake is van eenzaamheid. De doelgroep woont graag in IJhorst, maar velen maken zich zorgen over hoe het zal gaan als ze niet meer zelfredzaam zijn.