Dorpsraad Rouveen peilt animo supermarkt

De Dorpsraad Rouveen wil weten of in het dorp voldoende draagvlak is voor terugkeer van een supermarkt. Een schriftelijke enquête moet dat uitwijzen.

Concurrentie

In maart 2016 verdween de Spar uit het dorp. De vier supermarkten in Staphorst bleken een te grote concurrent. De raad krijgt nu regelmatig geluiden dat er behoefte is aan een supermarkt. ,,Als dorpsraad hebben we deze signalen opgepakt en samen met de gemeente en externe partijen naar de mogelijkheden gekeken", zegt vice-voorzitter Carlo Dunnik.

Eigenaar Koetsier van de Coop-supermarkten in Ruinerwold en Oldemarkt heeft al aangegeven mogelijkheden en kansen te zien in Rouveen. Volgens de Dorpsraad heeft deze ondernemer hiervoor ondersteuning nodig vanuit het dorp. Koetsier wil zich graag met kleine ondernemers op één locatie centraliseren in een soort winkelhart, zodat voor inwoners meerdere voorzieningen en diensten voorhanden zijn.

,,Om dit verder uit te werken, willen we dat het dorp met ons meedenkt om er zo achter te komen of er voldoende draagvlak is. Dat is een voorwaarde zodat een supermarkt ook daadwerkelijk haalbaar is", aldus Dunnik.

Vier locaties

Voor het winkelhart zijn vier mogelijke locaties onderzocht;

- een perceel naast MCR,

- de voormalige Levensboomlocatie,

- het perceel Bisschop/Crediet aan de Oude Rijksweg en

- de locatie Prunuslaan.

De eerste twee opties zijn afgevallen, omdat de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen niet meer is gewaarborgd en de bevoorrading door vrachtverkeer geeft problemen in de kern.

Voorkeur Dorpsraad

Van de twee geschikte locaties voor het winkelhart geniet het perceel Bisschop/Crediet de voorkeur van de Dorpsraad. De eigenaren hebben al te kennen gegeven actief te willen inzetten op winkelmogelijkheden.

,,Wij zien daar geen problemen met bevoorrading en verkeersafwikkeling. Ook is op deze plek voldoende parkeergelegenheid te realiseren. En we prefereren deze locatie ook omdat de verwachting is dat Rouveen de komende jaren nog verder zal uitbreiden. Dit wetende moet komst van een winkelhart mogelijk zijn."

Voorkeur bevolking