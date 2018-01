Drie voertuigen in Staphorst opengebroken

Staatsbosbeheer ruimt stormschade snel op in Kuinderbos en Boswachterij Staphorst

21 januari Medewerkers van Staatsbosbeheer zijn in de dagen na de storm met man en macht in de weer geweest om het Kuinderbos en de Boswachterij Staphorst voor het weekeinde nog weer veilig te maken voor fietsers, mountainbikers en wandelaars. Dat is volgens de boswachters Nico Arkes en Harco Bergman voor een flink deel gelukt.